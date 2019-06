Proje, Ar-Ge ve kariyer günleri festivali başladı

Heykel arkasındaki alanda düzenlenen festivalde, öğrencilerin hazırladığı proje ve icatlar, büyük ilgi gördü.

İnegöl Belediyesi, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların bilimsel çalışmalarının desteklenmesi, araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sunulabilmesi, kariyer hedefleri doğrultusunda rehberlik edilmesi, fikirlerinin önemsendiğinin farkındalığının oluşturulması ve eğlenerek öğrenme anlayışının kazandırılması gibi amaçla bu yıl ilk kez 1. Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali düzenledi. "Geleceğe Sobe" sloganıyla geleceği yakala temasıyla düzenlenen festival, Atatürk Anıtı arkasındaki alanda açıldı.

13 Haziran tarihine kadar devam edecek festival kapsamında; festival alanında yer alan stantlarda çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek proje sunumları, ödüllü teknik ve sosyal içerikli yarışmalar (robot, drone, maket uçak, crawler, kağıt uçak, akıl oyunları, fikir kürsüsü, geleneksel oyunlar), sahne aktiviteleri, alanında uzman birçok isim ile kariyer söyleşileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yarışmalar kapsamında festival süresi boyunca katılımcılara toplam 22 bin 500 TL ödül dağıtılacak. Sabah saat 10.00'dan akşam 23.30'a kadar dört gün boyunca sürecek festivalde, her gün farklı bir heyecan yaşanacak.

GELECEĞİ YAKALA

Bugün 10.00'da düzenlenen açılış törenine; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri, meclis üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün yeni bir güzelliği, yeni bir faydayı şehrimizle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak şahsım ve çalışma arkadaşlarım olarak göreve başladığımız günden bu güne hangi yenilikleri katabiliriz, şehrimizdeki değerleri nasıl ortaya çıkarabiliriz, nasıl faydaya döndürebiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bugün de burada 1'incisini gerçekleştirdiğimiz Proje, Ar-ge ve Kariyer Günleri adı altında başlattığımız bir çalışma için bir araya geldik. Bir de sloganımız var; 'Geleceğe Sobe'. Bunun da anlamı geleceği yakalamak. Bildiğiniz gibi kalkınan, gelişen ülkeleri ve şehirleri görüyoruz. Ortaya koydukları farkındalıkları, elde ettikleri kazanımları görüyoruz. Tabi biz bunun ülke ve şehir olarak neresindeyiz. Ben de bu şehrin bir yerel yöneticisi olarak şehrimizdeki gençlerimizi, insan kaynağını nasıl harekete geçirebiliriz düşüncesiyle seçim döneminde de beyanlarımızın arasına kattığımız farkındalık çalışmalarını bir bir hayata geçirmeye başladık" dedi.

4 GÜN SÜREN BİR FESTİVAL OLACAK

Festival hakkında da bilgiler veren Taban, "Burada bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sağlamak, kariyer hedefleri noktasında rehberlik edilmesi, fikirlerin önemsendiğinin farkındalığının oluşturulması, tabi her şeyden önce de eğlenerek öğrenme alışkanlığının kazanılması gibi pek çok faydayı buluşturmuş olacağız. Burada katılan firmalarımız var. Her birine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız çok emek verdiler. Bu işin arka planında ciddi bir hazırlık yapıldı. Bir ay öncesinden gerekli duyuruları yaptık. Burada yarışmalarımız olacak, 4 gün süren bir festival olacak. Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödüllerimiz olacak. Bunları biz sadece kendi belediyemiz tarafından değil sponsorlar marifetiyle hayata geçiriyoruz. Şehrimizde çok kıymetli, değerli işadamlarımız, yatırımcılarımız var. Müteşebbis ruha sahip işadamlarımız ve esnaflarımız var. Ne zaman kapılarını çalsak bizleri geri çevirmiyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ada Elektrik, Has Otomotiv, Kocaağa Sigorta, Bella Wista, Müsiad, Beytaş, Learn&Play Eğitim Kurumu, Artı Parke, İnegöl Seyahat, Zaza Mobilya, Bir Simit, Uz Mobilya firmalarımıza teşekkür ediyorum. Burada bir şeyleri yaşayarak göreceğiz. Teknolojik gelişmeleri, robotik kurslar, yarışmalar, drone yarışmalarını göreceğiz. Kariyer günleri kapsamında da burada önemli etkinliklere ev sahipliği yapmış olacağız" diye konuştu.

EĞİTİME DEĞER VERİLMEZSE, KALKINMA BAŞARILAMAZ

Kaymakam Şükrü Görücü ise böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Bu bir başlangıç… Belediyemiz güzel bir projeye daha imza attı. Bu organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanımıza, Milli Eğitimimize ve diğer katkı ve destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bu gençlik bizim ülkemizin geleceği. Biz eğitimimizi ne kadar iyi tamamlar, gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek ülkemizin geleceği o kadar parlaktır. Ne kadar zengin olursa olsun eğer bir ülke eğitimini tamamlayamamışsa, eğitime gerekli değeri verememişse kalkınmayı başaramaz. Bu nedenle ben öncelikle gençlerimizi tebrik ediyorum. O kadar güzel eserler var ki. Bu eserlerin her biri gelecekte farklı projelere örnek olacak. Türkiye çağında gençlerimiz adeta bir yarış içerisinde. Tabi biz eğer büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak istiyorsak eğitim davasını mutlaka halletmeliyiz" şeklinde konuştu.

PROJELER DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle festivalin açılışı gerçekleştirildi. Ardından açılan stantlar tek tek gezerek incelendi. Öğrencilerin yaptığı projeler dikkat çekerken, özellikle elektrikli araba ilgi odağı oldu.

