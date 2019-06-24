24.06.2019 16:26
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Proje destekçisi Arken Jeneratör'den Prof. Dr. Bünyamin Bacak'a ziyaret

Proje destekçisi Arken Jeneratör

Batı Trakya Bölgesi'nde yaşayan Türk öğrencilere yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi kapsamında, Yunanistan-Gümülcine'de düzenlenen bilim şenliği etkinliklerine katkı sunan Arken Jeneratör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, Arken Jeneratör A.Ş.

Batı Trakya Bölgesi 'nde yaşayan Türk öğrencilere yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi kapsamında, Yunanistan-Gümülcine'de düzenlenen bilim şenliği etkinliklerine katkı sunan Arken Jeneratör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, Arken Jeneratör A.Ş. Mali İşler Direktörü Ergün Karabulut ve Şirket Avukatı Uğur Amasya , Proje Yürütücüsü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak'ı ziyaret ettiler. Ziyarete, projede görevli Öğretim Görevlisi Cumali Yaşar ve İSG Koordinatör Yardımcısı Alper Tükel de eşlik etti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 29 Haziran 2019 tarihinde Gümülcine'de düzenlenecek olan Bilim Şenliği etkinlikleri çerçevesinde de Arken Jeneratör A.Ş. adına katkılarının devam edeceğini dile getiren Birkan Yüksel'e ve Ergün Karabulut'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi , Yunanistan , Güncel

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