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Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi tamamlandı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Proje Döngüsü Yönetimi eğitiminin tamamlandığını söyledi.

03.10.2019 12:50Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi tamamlandı
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Proje Döngüsü Yönetimi eğitiminin tamamlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Bulut, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.Burhan Akyılmazın'da katılımlarıyla Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi programının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Belediyemizin Etüt ve Proje Müdürlüğü Ekipleri İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi projemiz ile STK, kamu kurumu ve gençlik çalışanlarını bir araya getirerek proje konusunda eğitim desteği verildi. Bizde yapılan eğitimleri yerinde görüp genç arkadaşlarımıza motive etmek için yanlarında olduk" dedi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, İpek Yolu, İpekyolu, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

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