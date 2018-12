Proje ile Tapu Farklı Çıkınca Yanlışlık Anlaşıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:08



MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin 'de, bazı ilçelerde inşa edilen konutlarda, proje ile tapu kayıtlarındaki numaralandırmanın farklı olması nedeniyle bina sakinlerinden bir bölümünün satın aldıkları evde değil komşusuna ait dairede yaşadığı ortaya çıktı. Oturdukları evleri satışa çıkaran vatandaşlar, talipliler banka kredisi kullanamayınca dairelerini ederinin altına vermek zorunda kaldı.Kentte yaşayan emekli öğretmen Ali Kayhan ve doğal gaz işi ile uğraşan Nadir Yılmaz , uzun yıllar önce peşin satın aldıkları ve tapuları ellerinde olan evlerini satmaya karar verdi.Alıcıların kredi için yaptığı başvuru üzerine yapılan ekspertiz incelemesinde, satışı çıkardıkları konutlarının resmi kayıtlara göre başkalarının üzerine olduğunu öğrenen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan inceleme sonucu bina projelerinde dairelere farklı numaralandırma yapıldığı, bu nedenle tapuların aynı binadaki bir diğer kişinin dairesi ya da başka bloktaki site sakininin evi ile karıştığı belirlendi.Bazı mülk sahipleri bu sorunu komşuları ile anlaşarak tapuda çözdü. Birçok kişi ise maliyet nedeniyle evlerinde bu şekilde oturmaya devam etti ya da dairelerini değerinin altında elden çıkardı.Mersin merkezli Gayrimenkul Eksperleri Derneği (EKSDER) yetkilileri, bu tür mağduriyetlerle çok sık karşılaştıklarını, komşuların anlaşması durumunda tapu kayıtlarında düzeltmeye gidilerek sorunun çözülebileceğini bildirdi."Resmiyette başkasının dairesinde oturuyoruz"Mağdurlardan Nadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturduğu daireyi 2007 yılında satın aldığını söyledi.Daireyi satmaya karar verdikten sonra bir alıcının krediye başvurduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:"Eksper geldiğinde tapuda böyle bir blokun olmadığı ortaya çıktı. Satış yapma işlemini gerçekleştiremedik çünkü kredi onayı verilmedi. Tapuda 2 tip ev görünüyor ancak bloklarda A-B-C diye görünüyor. Benim tapumda C blok yazıyor ama resmiyette C blok yok. Tapu var ama resmiyette böyle bir daire yok. Bu tip sorunlar olduğu için evimizi satmak için çok uğraştık. Mecburen daireyi peşin olarak daha ucuza satmak zorunda kaldık."Mağdurlardan emekli öğretmen Ali Kayhan da oturdukları binada 36 daire olduğunu, birçok kişinin resmiyette başkasının dairesinde oturduğunu savundu.Dairelerde numaralandırma sorunu bulunduğunu anlatan Kayhan, "Diyelim ki 2 numarada oturan komşumuzun kapısında 2 numara gösterildiği halde resmiyette cephesi de dairesi de farklı. Böyle sorun olduğu için dairelerimizi satamıyoruz veya ucuza gidiyor. Kredi çıkmıyor. Ben evi alırken peşin aldığım için sorun yaşamadım. Daha sonra krediyle ev almaya çalışanlarla böyle bir sıkıntının olduğunu anladık." diye konuştu.Kentte emlakçılık yapan Fatma Coşkun ise 4. kattaki bir dairenin satışı için anlaştıklarını, eksperin gelmesiyle dairenin aslında başkasına ait olduğunu öğrendiklerini söyledi.Bu binalarda oturan kişilerin, birbirlerinin dairelerinin tapularına sahip olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:"Mal sahiplerinin bu tapuları değişmeleri gerekiyor ancak herkes masrafından dolayı bunu yapmıyor. Bu satışlar peşin satışla olduğu için zamanında anlamamışlar. Tapuda düzeltme yapılması gerekiyor. Şimdi herkes birbirinin evinde oturuyor. Bu blokta 4. katta 4 daire var. Ayşe, Fatma'nın, Fatma Ayşe'nin evinde oturuyor. Ev alırken mutlaka eksper raporu alınmalı. Projede hangi dairenin hangi kişiye ait olduğu görülüyor. Tapu ve belediyenin projeleri ayrı ayrı oluyor.""Komşunuzun dairesinde oturduğunuzun farkında bile olmuyorsunuz"Gayrimenkul Eksperleri Derneği (EKSDER) Başkan Vekili Fatih Cengiz de birçok vatandaşın oturduğu ve kendisine ait sandığını evin aslında başkasına ait olabileceğini belirtti.Hazırladıkları 100 raporun 15-20'sinde bu sıkıntıyı yaşadıklarını anlatan Cengiz, "Genelde karşı komşuyla birbirlerinin evinde oturmuş oluyorlar fakat farkında bile değiller. Bu inşaat sektörünün kanayan yaralarından birisi." dedi. Türkiye 'de gayrimenkul alım satımlarında banka kredisi dışında ekspertiz raporu düzenlenmediğine işaret eden Cengiz, şöyle konuştu:"Normal satışlarda emlakçı gelir daireyi gösterir '3 nolu daire burası' der. Tapu da 'parayı aldınız mı?' der ve satış tapuda yapılır. Fakat normalde mimari projede 3 nolu daire batı cephesiyken gerçekte doğu cephesi olabiliyor. Bu numaralandırma hatası oluyor. 3 numaralı daireyi batı cephesi diye alıp yıllarca orada oturuyorsunuz fakat karşı komşunuzun dairesinde oturduğunuzun farkında bile olmuyorsunuz. Bu da sadece banka kredisiyle alınan evlerde tespiti yapılıyor çünkü eksperler bunlar için rapor düzenliyorlar. Bu rapor sayesinde zaten ortaya çıkıyor. Bir gayrimenkul değerleme uzmanı tapudan mimari projesini inceler, daha sonra belediyeden yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve yapılaşma şartlarını inceler ve evin cephesini konumunu, metrekaresini her şeyini tespit edip bir rapor düzenler. Sadece banka kredisiyle satılan dairelerde bu problemi tespit edebiliyoruz."Cengiz, halen 10 binlerce kişinin başkasının evinde oturduğunu ancak bunu bilmediğini aktardı.Vatandaşların otomobil alırken ekspertiz raporu almaya özen gösterdiğini belirten Cengiz, milyonluk evleri satın alırken kimsenin ekspertiz raporu istemediğini sözlerine ekledi.