Proje Sadece İsrafın Önlenmesi ve Geri Kazanım Projesi Değildir"

14 Aralık 2018 Cuma 18:20



14 Aralık 2018 Cuma 18:20

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, Sıfır Atık Projesinin sadece israfın önlenmesi ve geri kazanım projesi olmadığını belirterek, "Aynı zamanda ekonomimize de çok büyük katkıları vardır. Ülkemizin her yerinde bu projemizi başlattığımızda 20 milyarlık ekonomik kazancı hedefliyoruz." dedi.Kuran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi"nin Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım seminerinde, Dünya Bankası verilerine göre yılda 1,3 milyar ton evsel atık oluştuğunu, bu atık oranının 2025 yılında 2,2 milyar tona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.Dünya atığının yüzde 52'sinin depolama alanlarında depolandığını anlatan Kuran, "Aynı rapora göre bu alanda yapılan harcamaların ise 205 milyar dolar olduğu görülmektedir. 2025 yılında ise bu miktarın 375 milyar dolara ulaşacağı düşünülmektedir. Ülkemizde de benzer artışları görmek mümkündür. 1995 yılında oluşan evsel atık miktarı 17 milyar ton dolaylarında iken 2015 yılına gelindiğinde 31 milyon tona ulaşmış. 2023 yılında ise bu miktarın 38 tona ulaşacağı öngörülmektedir." diye konuştu.Bugüne kadar yaptıkları çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden Kuran, bu çalışmaları daha ileri noktalara taşımak, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak için "sıfır atık" hedeflerinin olduğunu bildirdi.Projenin ülke çapında yayılmasıyla 2023'e kadar kazanım oranının yüzde 35'e çıkacağını aktaran Kuran," 2030 yılında ise geri kazanım oranımızın yüzde 60'a çıkması hedeflenmektedir. Sıfır Atık Projesi sadece israfın önlenmesi ve geri kazanım projesi değildir. Aynı zamanda ekonomimize de çok büyük katkıları vardır. Ülkemizin her yerinde bu projemizi başlattığımızda 20 milyarlık ekonomik kazancı hedefliyoruz. Aynı zamanda 100 bin kişiye kadar da istihdamı arttırmayı öngörmekteyiz." ifadesini kullandı.Seminere, Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır, Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, il müdürleri ile vatandaşlar katıldı.