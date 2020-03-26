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Proje yarışmalarında başvuru tarihleri uzatıldı

İBB'nin, kamusal açık alanlara dönük düzenlediği kentsel tasarım yarışmalarının başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi. Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nın ilk kademe proje teslimi için son başvuru tarihi 5 Haziran'a uzatıldı.

26.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:40
Proje yarışmalarında başvuru tarihleri uzatıldı

Bu süre, Kent Mobilyaları ve Oyun – Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması'nda 28 Nisan, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması'nda ise 11 Mayıs olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ortak kullanım alanlarını ortak akılla şekillendirmek için başlattığı kentsel tasarım yarışmalarının tarihlerinde Koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik yaptı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda başvuru tarihlerinde, Kamu İhale Kanunu'nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelemeye gidildi.

TAKSİM İÇİN SON TESLİM TARİHİ 5 HAZİRAN

Kamusal alanların erişilebilir, özgür, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması amacıyla, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" projesini hayata geçiren İBB, çalışmalarını, paydaşlara danışarak, kentlinin ihtiyaçlarını dinleyip, görüşlerini alarak gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktaları için başlatılan proje yarışmalarında, Koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik yapıldı.

Taksim için iki kademeli olarak gerçekleştirilecek yarışmanın ilk kademe proje tesliminde son tarih, 5 Haziran olarak ilan edildi. Bu süre, Kent Mobilyaları ve Oyun – Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması için 28 Nisan, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması'nda ise 11 Mayıs olarak belirlendi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim, Güncel

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