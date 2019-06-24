24.06.2019 11:25
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Proje yazma kursiyerlerine sertifika

Proje yazma kursiyerlerine sertifika

Kütahya'da, "Erasmus+ Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi" sertifika töreni, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kütahya 'da, "Erasmus+ Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi" sertifika töreni, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği tarafından yapılan Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından 2019 yılı Teknik Destek programı kapsamında finanse edilen "Erasmus+ Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi" sertifika töreninde kursiyerler sertifikalarını Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık 'ın elinden aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, törende "Erasmus+ Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi"ne katılan kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Törene; Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kursiyerler ile çok sayıda davetli katıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Arif Yalçın , Erasmus , Kütahya , Güncel

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