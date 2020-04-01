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Project CARS 2, Nisan Ayının Games With Gold Oyunlarından

Microsoft, Xbox 360 ve Xbox One sahibi Xbox Live Gold abonelerini sevindirmeye devam ediyor.

01.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:49
Project CARS 2, Nisan Ayının Games With Gold Oyunlarından
Microsoft, Xbox 360 ve Xbox One sahibi Xbox Live Gold abonelerini sevindirmeye devam ediyor. Xbox sayfası üzerinden yapılan yeni duyuru ile İlkbahar mevsiminde oyuncuların ek bir ücret ödemeden abonelikleri kapsamında erişim sağlayabilecekleri yeni oyunların duyurusu yapıldı.

Eğer aktif bir Xbox Live Gold aboneliğiniz varsa, Fable Anniversary, Knights of Pen and Paper Bundle, Project CARS 2 ve Toybox Turbos oyunlarını indirebileceksiniz.

Project CARS 2 (1 - 30 Nisan 2020) - Xbox One

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilmiş ve Bandai Namco Entertainment tarafından da yayınlanmış olan Project CARS 2, altmış farklı bölgede yüz kırktan fazla pist ve aralarında Porsche, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Honda, Acura ve Nissan gibi ünlü markaların bulunduğu yüz seksen dokuz araba içeriyor. Gerçekçi bir yarış simülasyonu olması planlanmış olan oyunda, LiveTrack 3.0 sistemi sayesinde pistin sıcaklığı ve değişken hava koşulları ile her bir yarışın gidişatı turdan tura değişim gösterebiliyor.

Project CARS 2 oyununun ayrıca çevrimiçi derecelendirme sistemi, şampiyonalar ve daha işlevsel eşleşme sistemi ile eSpor desteğinin bulunduğunu da söyleyeyim.

Knights of Pen and Paper Bundle (16 Nisan - 15 Mayıs 2020) - Xbox One

Knights of Pen and Paper Bundle, Knights of Pen & Paper ve Knights of Pen & Paper 2 oyunlarını bir arada bulunduran özel bir paket olarak karşımıza çıkıyor.

Knights of Pen & Paper, kendilerini Dungeons & Dragons tarzı rol yapma oyunu oyuncularının hayalinde canlanan sıra tabanlı rol yapma oyunu. Hangi savaşa gireceğinizi seçebileceğiniz Dungeon Master karakteri yönetiyorsunuz.

Knights of Pen & Paper 2 ise oynanış dahil ilk oyunun büyük ölçüde benzeri. Aradaki farklar ise hem daha kolay hem de daha az uğraştırıcı olması.

Fable Anniversary (1 - 15 Nisan 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Fable: The Lost Chapters oyunun yenilenmiş versiyonu olan Fable Anniversary, Xbox 360 için 2013 yılında satışa sunulmuştu. Görsel ve ses anlamında yenilenen Fable Anniversary, aynı zamanda yeni bir kayıt sistemi ve başarımlarla da gelmişti.

Karakterinizin çocukluğundan ölümüne kadar olan zamanda kendi yaşam hikayesini yaratacağınız oyunda, her bir eyleminiz yeteneğe, görünüme ve itibara etki edecek. Yardım edeceğiniz her bir insan, zarar vereceğiniz her çiçek ve bertaraf edeceğiniz her bir yaratık dünyaya etki edecek. Kim olacağınıza ise siz karar vereceksiniz.

Toybox Turbos (16 - 30 Nisan 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Codemasters tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Toybox Turbos, Micro Machines serisine eş değer bir yarış oyunu. On sekiz parkur ve otuz beş aracın olduğu oyun, hem yerel hem de çevrimiçi çok oyunculu mod desteği sunuyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Xbox 360, Xbox One, Teknoloji
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