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Projeler masaya yatırıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, koordinasyon toplantısı düzenlendi.

27.09.2019 11:59Projeler masaya yatırıldı
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık başkanlığında ilçe ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, yürütülen projelerin değerlendirilmesi yapılarak, gelecek yıl için hazırlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz çiftçisini ve tarımını yerel ve ulusal kaynaklar ile nasıl destekler isek daha fazla katma değer üretebiliriz? Sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarım için İlimizde hangi projeleri hayata geçirmeliyiz? Sulamaya açılan sahalarda ve diğer bölgelerimizde alternatif olarak hangi ürünlerin yetiştiriciliğinin yapılmasını daha fazla kazanç sağlayacağı ve bölgeye has ürünlerin tanıtımı ile yaygınlaştırılması gibi hususlarda bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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