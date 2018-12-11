Projesi Desteklenen Çiftçinin Yüzü Güldü

Lapseki
ilçesinin Dumanlı köyünde yaşayan Fatma Sezgin'in hayatı "Genç
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" kapsamında aldığı küçükbaş hayvanlar ile değişti.
Sezgin'e 2016'da "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" kapsamında 36 koyun ile 2 koç verildi. 38 küçükbaş hayvan ile üreticiliğe başlayan Sezgin, bu rakamı ilerleyen dönemde arttırarak besicilik faaliyetini geliştirdi.
Lapseki İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, İl Genel Meclisi üyeleri Tayfun Sevim ve Hasan Engin
ile Fatma Sezgin'i ziyaret etti.
Köy muhtarı Adem Durgut'un da katıldığı ziyarette konuşan Candan, genç çiftçiler ile hayvancılığın geliştiğini belirtti. Candan, Sezgin'e çalışmalarında başarı diledi.
Üretici Sezgin ise projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.
11 Aralık 2018 Salı 16:50