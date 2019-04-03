Promer Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne Valiliği
Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (PROMER) proje eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
başkanlığında valilikte gerçekleşen toplantıda devam eden projeler hakkında görüşmeler yapıldı.
PROMER'in projesi olarak hayata geçen "Topuklu kramponlar futbol turnuvasında" kazanılan kupa ve valilik takımı forması Vali Canalp'e taktim edildi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal
ve proje merkezi personeli katıldı.
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Kaynak: AA