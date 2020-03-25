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Prometeon İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor

Prometeon Türkiye, Covid-19 pandemisiyle (salgın) ilgili olarak çalışanlarının güvenliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda alınan önlemlerin kapsamını genişlettiğini ve bu doğrultuda İzmit fabrikasında üretime 1-12 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

25.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:54
Prometeon İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor

Prometeon Türkiye , Covid-19 pandemisiyle (salgın) ilgili olarak çalışanlarının güvenliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda alınan önlemlerin kapsamını genişlettiğini ve bu doğrultuda İzmit fabrikasında üretime 1-12 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu karar, Türkiye'deki çalışanlar ve müşteriler için, Covid-19 (koronavirüs) pandemisinin Türkiye'deki gelişiminin sürekli izlenmesinin ardından yerel ve uluslararası otoritelerin yönlendirmelerine de paralel olarak alındı" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Prometeon iş ortakları ile birlikte, müşterilerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarına yanıt verecek yeterli ürün stokuna sahip bulunmaktadır.

"Depo, nakliye ve saha satış operasyonlarımızın yanı sıra yasal ve sözleşmelere bağlı yükümlülüklerimizi de gereklilikler çerçevesinde yerine getirmeye devam etmekteyiz.

"Bununla birlikte; çalışanlarımız, yetkili bayilerimiz ve tedarikçilerimizin sağlığı ve esenliği için her türlü gerekli önlemi almayı sürdürüyoruz.

"Kamyon, otobüs, agro ve OTR lastikleri segmentinin öncü tedarikçilerinden biri olarak, içinden geçtiğimiz bu kritik süreçte hayati değere sahip ürünleri taşıyan ağır vasıtalara var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, İzmit, Ekonomi

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