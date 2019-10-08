Promosyon Show'da 50 milyon Dolarlık bağlantı yapıldı

22 ülkeden yüzlerce alım heyeti, önemli bağlantılar yaptı. Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer, "Tahminlerimize göre fuarda 50 milyon dolarlık bağlantı yapıldı. Sektör promosyona sahip çıktı, seneye bu alanlara sığamayız" dedi…

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Promosyon Show İstanbul Fuarı, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin önemli anlaşmalar yaptığı bir fuar oldu. Önceki dönemlerde sıkıntı yaşayan promosyon sektörünün hareketlendiği, çeşitli seminer ve yarışmaların yapıldığı ve gelecek için olumlu gelişmelerin yaşandığı bir organizasyona dönüştü.

ABD, Almanya, Singapur, Yunanistan, Umman, Japonya, KKTC, Katar, İngiltere, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Fas, Cezayir, Kosova ve Bosna Hersek gibi ülkelerden bu yıl yoğun katılımın yaşandığı fuar, geçen yıla göre iki kat büyüme yaşadı.

Promosyon sektörünün promosyona sahip çıktığını belirten Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer, "Bir sektör kenetlenirse neler yapabileceğinin yarısını gösterdi bizlere. Promosyon Show İstanbul'da Sivil Toplum Kuruluşları, devlet, organizatör iş birliği ile gerçekleşen bir açılış töreni, dünyanın önde gelen tasarım firmalarının yer aldığı bir panel düzenledik. Ayrıca geleceği kurgulamamızı sağlayan genç isimlerin ürünlerinin yarıştığı (PROMODESIGN Tasarım Yarışması) bir final yaşadık. Fuar, sektörün dününü bugününü yaklaştıran duayenlerin geçidine sahne oldu." dedi.

'50 milyon dolarlık bağlantı yapıldı'

Yurt içi ve yurt dışından önemli firmaların katılım ve ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Murat İçer, şöyle devam etti: "Gaziantep, Ankara, İzmir, Antalya, Van, Konya, Diyarbakır, Urfa gibi onlarca şehirden, ABD, Almanya, Singapur, Yunanistan, Umman, Japonya, KKTC, Katar, İngiltere, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Fas, Cezayir, Kosova ve Bosna Hersek gibi 22 ülkeden binlerce nitelikli ziyaretçi geldi. Tahminlere göre 50 milyon dolarlık bağlantı yapıldı. 'Bir fuar gelecek için daha ne yapabilir ki?' sorusuna 'Daha yeni başlıyoruz' diyen bir fuar; Promosyon Show İstanbul…"

'Seneye bu alana sığamayız'

Fuarın bu yıl, her zamankinden daha büyük coşkuyla geçtiğini söyleyen İçer, "Ziyaretçilerimizin 3 ayrı otelde konaklamasını, fuarda ise tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladık. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz fuarımız her yıl katlanarak büyüyor. Sektör promosyona sahip çıktı. Seneye bu alanlara sığacağımızı tahmin etmiyorum. Daha büyük alanlara ihtiyacımız olacak" diye konuştu.