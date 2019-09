Promosyon Show'da ilk PROMODESIGN Tasarım Yarışması düzenledi

Promosyon Show İstanbul Fuarı'nda, Türkiye 'de ilk defa gerçekleşen PROMODESIGN Tasarım Yarışması için ödül töreni düzenlendi.Promosyon Show İstanbul Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de kapılarını açan fuar tüm hızıyla sürüyor. Fuarın ikinci günü akşamında, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen PROMODESIGN Tasarım Yarışması'nın gala yemeği ve ödül töreni düzenlendi. Gecede, 60'ın üzerinde tasarımın katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.Fuarın katılımcıları arasında yer alan İtalyan Pininfarina'nın temsilcileri de PROMODESIGN Tasarım Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Ferrari'nin tasarımlarını yapmasıyla bilinen Pininfarina, yakın zamanda yapılan yeni İstanbul Havalimanı'nın kule tasarımına da imza atarak ödül almasını sağlamıştı. Pininfarina Satış ve Pazarlama Müdürü Silvia Peduto yarışmanın mansiyon ödülünü verdi.Ödül töreninde konuşan Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer, bu yıl fuarın üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, fuarlara ilginin azaldığı bir dönemden geçerken, promosyon fuarının önceki yıllara göre daha yoğun bir katılımla gerçekleştiğini kaydetti. İçer, "Önceki yıllara göre daha yoğun bir katılımla yüzde 100 artış gösteren bir katılımla fuarımızı gerçekleştirmiş olmanın da ayriyeten mutluluğunu paylaşmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Promosyon sektörünün tanıtım ve reklam mecraları arasında gün geçtikçe ağırlığını artıran özelliğiyle yükselmeye devam ettiğini kaydeden İçer, promosyon ürünlerinin hedef kitleye rahat bir şekilde ulaşabilen ve tüketicinin özel hayatına varıncaya değin ciddi bir oranda kendisine yer bulabilen geniş bir alana sahip olduğunu dile getirdi.İçer, şöyle devam etti:"Önceleri bir eşantiyon algısı ya da bir hediye kültürü olarak bakılan sektör ürünlerine, artık tanıtım ve reklam mecraları arasında bir mecra olarak bakılıyor. Artık biz promosyon ve tanıtım ürünlerini eşantiyon sektörü olarak kullanmak istemiyoruz. Biz tüketicinin özel hayatında kendisine en sıcak şekilde yer bulan ürünlerden bahsetmek istiyoruz.Günlük hayatımızda kullandığımız not defterleri, kalem ve ajandalar, taşıdığımız çanta, sürekli yanımızda bulundurduğumuz anahtarlıklar, zamanı öğrenmek için başvurduğumuz duvar saatleri, kol saatleri, hayatımızı kolaylaştıran mobil şarj cihazları ve benzerleri, birçok ürün hayatımızın her alanında bizlerle birlikte. Promosyon ürünleri bu anlamda verilecek marka mesajını ve tanıtım imgesini tüketicinin hayatın içerisine oldukça sıcak bir şekilde taşıyabilen rakipsiz bir reklam mecrası olmaya devam ediyor. Özellikle daralan ekonomi şartlarında tanıtım ve promosyon ürünleri, dergi, gazete ve tv gibi yüksek bütçeli reklam mecralarından önemli bir pay alabiliyor.""Promosyon sektörü büyümeye devam ediyor"Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz de yaptığı konuşmada, "Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılara ve iç pazarda yaşanan daralmaya rağmen promosyon sektörü büyümeye devam ediyor. Sektörel fuarlara ilginin ciddi bir şekilde azaldığı bir dönemde oldukça yoğun bir katılımla fuarımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Son döviz kuru artışları ve ithalata gelen vergilerle, sektörün ithalatçı yapısının üretime dönmeye başladığını belirten Karatemiz, "Sektörümüzün üretimi artmaya devam ediyor. Biz sektörümüzün çok ciddi ihracat potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Birçok sektörde Çin ile rekabet edecek gücümüz var. Gerek ihracatçı birliklerimizin, gerekse Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın sektörümüze daha ciddi destek vermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın konuşmasında, organizasyonun sektöre ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi. Aydın, "PROMASİAD her ne kadar 2019 yılında kurulmuş bir derneğimiz olsa da gerek yönetimine, gerek başkana, gerekse de ekibine baktığımızda güzel şeyler yaptığını görmekteyiz. Bizler de ASKON'la inşallah hep birlikte yapılacak projelerde hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Develioğlu, fuarda, ilkinde yaşadığı heyecanın fazlasını yaşadığını belirtti. Develioğlu, şunları söyledi:"Fuarı gerçekten önemli bir yere getirmişsiniz. Bugün heyecanlandığım başka bir konu daha var. Tasarım yarışması diye bir şeyden bahsedildi. Çok güzel bir çalışma. Eğer Türkiye bir yere gitmek istiyorsa, koyduğu 10 büyük ekonomi, 500 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak istiyorsa Ar-Ge ve inovasyonsuz hiçbir şey yapamayız."İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, birlik olarak geçen yıl 17,4 milyar olar ihracat yaptıklarını, bu yılki hedefin 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun içinde sizler de varsınız. 3 sene öncesine kadar Çin'den çok ciddi miktarda ithalat yapılıyordu. Ucuz mallar geliyordu. 3 sene önce konulan kotalarla, yüzde 70'e varan vergilerle bunun önü kesildi. Çin rekabetçi avantajını yitirmeye başladı. Bizlere ciddi bir pazar oluşmaya başladı. İhracata yönelmemiz gerekiyor. Önce yakın coğrafyalarda, dana sonra daha uzak coğrafyalara ihracat yapmanın ülkemize ne kadar fayda sağlayacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İhracat konusunda birlik olarak üzerlerine düşen her türlü, bilgi verici olarak promosyon sektörünün yanında olacaklarını kaydeden Pelister, şöyle devam etti:"Geçen hafta TİM ile beraber KOSGEB'in hazırladığı bir protokol var. İlk defa ihracat yapacak bir firmamız, yapacağı ihracatın taahhüdüyle 300 bin TL'lik destek alacak. Sadece 70 bin TL'sini ödeyerek finansman kullanabilecek. Ben size ihracatı öneriyorum. İhracata önem vermenizi diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolarlık bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. İhracatlı günler diliyorum."