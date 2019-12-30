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Prosinecki'den Mensah isteği

Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, Mensah'ın satılmasına izin vermedi.

30.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:45 Prosinecki'den Mensah isteği
Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, Mensah'ın satılmasına izin vermedi.
Ligin ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda teknik direktör olarak görev yapacak olan Robert Prosinecki transfer şartı sundu. Hırvat teknik adam, takım içerisinden başka oyuncu gönderilmemesini istedi. Mensah'ın takımdan gideceği yönündeki söylentilerin gerçekleşmemesini isteyen Prosinecki, en az 6 kaliteli oyuncunun takıma kazandırılması gerekitiğini de rapor etti. Özellikle Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Artem Kravets'in takımda tutulmasını talep eden Hırvat teknik adam, forvet ve forvet arkası mevkileri için de transfer istedi. Kendisinin de yönetim kuruluna transfer listesi vereceğini Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı aracılığıyla ileten Hırvat teknik adam, bir kanat, iki orta saha, bir stoper transferi yapılması gerektiğini de vurguladı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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