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Prosinecki ilk galibiyetini aldı

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, sarı kırmızılı takımın başında ilk galibiyetini aldı.

18.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:05Prosinecki ilk galibiyetini aldı
Hes Kablo teknik direktörü Robert Prosinecki, sarı kırmızılı takımın başında ilk galibiyetini aldı.
Bu sezon Hes Kablo Kayserispor'un 4.teknik direktörü olarak devre arasında göreve getirilen teknik direktör Robert Prosinecki, ilk galibiyetini aldı. Takımın başında çıktığı 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Prosinecki, Denizlispor galibiyeti ile siftah yaptı.
2020 yılında hem Kayserispor hem de teknik direktör Prosinecki, ilk galibiyet sevincini deplasmanda yaşarken bu hafta da ilk iç saha galibiyetine imza atmak istiyor. Hes Kablo Kayserispor, ligin 23.haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel

Kaynak: İHA

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