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Prosinecki: "İşimiz kolay değil"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, hedeflerinin kümede kalmak olduğunun altını çizerek, "İşimiz kolay değil" dedi.

08.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:02 Prosinecki:
Hes Kablo Teknik Direktörü Robert Prosinecki, hedeflerinin kümede kalmak olduğunun altını çizerek, "İşimiz kolay değil" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısında Kayserispor'un teknik direktörü olarak sahaya çıkacak olan Hırvat teknik adam, Antalya kampında camiaya umut verdi. Prosinecki, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim dönemde iyi futbol oynayarak ligi beşinci sırada bitirmiştik. Bu sene de ligin ikinci yarısında zorlu bir süreçte olacağız. Sıkı çalışarak bu takımı ligde tutacağız. Tabi ki kolay olmayacak. Bunu herkes biliyor, ligin sonundayız. Fakat buradan kurtulmak için savaşacağız. Zaten başka da bir yolu yok" diye konuştu.

"Takımı ligde tutacağız"

Bu ligin içinde yer alacaklarını belirten Robert Prosineceki, "Yeni bir planlama var burada. Ben de bu yeni planlamanın içinde olduğum için aslında mutluyum. Sahip olduğumuz, burada kalan ve burada kalmak isteyen iyi oyuncularla beraber bizim de yeni getireceğimiz iyi oyuncularla biz bu ligde savaşacağız. Bu ligin içinde yer alacağız. Bu takımı ligde tutacağız. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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