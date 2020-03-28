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Hes Kablo Kayserispor'un 51 yaşındaki teknik direktörü Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor'un 51 yaşındaki teknik direktörü Robert Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı.

28.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:59

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı.

YARDIMCILARININ DA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları negatif çıktı.

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Hes Kablo Kayserispor’un 51 yaşındaki teknik direktörü Prosinecki’nin koronavirüs testi negatif çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Robert Prosinecki, Kayserispor, Koronavirüs, Hes Kablo, Spor

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