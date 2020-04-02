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Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibi tesislerde kalıyor.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor
Hes Kablo Kayserispor 'un Hırvat Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibi tesislerde kalıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların ardından bekleyiş devam ediyor. 2 haftadır oynanmayan maçların yanı sıra hem futbolcular hem de teknik heyet çalışmalarına devam ediyorlar. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ve ekibi, bir yandan kalan maçlar için analizlerini yaparken bir yandan da salonda antrenman yapıyorlar. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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