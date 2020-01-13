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Prosinecki'ye coşkulu karşılama

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

13.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:55Prosinecki'ye coşkulu karşılama
Hes Kablo Teknik Direktörü Robert Prosinecki, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Hes Kablo Kayserispor'da ikinci kez göreve gelen Hırvat teknik adam, şehrin girişinde sarı kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Antalya kampının sona ermesi ile Kayseri'ye gelen Hırvat Prosinecki, şehrin girişinde karşılandı. Kayserispor taraftarları "Yuvaya hoşgeldin" tezahüratları yaparken 12 Ocak 1959 doğumlu olan Prosinecki, doğum günü pastası kesti. Taraftarlara teşekkür eden ve ligin ikinci yarısında tüm maçlarda tribünlerin dolmasını isteyen Prosinecki "Çok destek istiyorum" dedi.
Hes Kablo Kayserispor taraftarları, ligin son maçına kadar destek vereceklerini ve takımın kümede kalacağına inandıklarını dile getirdiler.
(İHA)

Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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