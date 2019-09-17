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Prostat ilaçları Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir

Bilim insanları, prostat tedavisinde kullanılan Terazosin etken maddesinin Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini tespit etti.

17.09.2019 11:12Prostat ilaçları Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir
Bilim insanları, prostat tedavisinde kullanılan Terazosin etken maddesinin Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini tespit etti.
BBC'de yer alan habere göre, Iowa Üniversitesi Beyin Rahatsızlıkları departmanında görevli araştırmacılar, "iyi huylu prostat hiperplazisine" (BPH) iyi gelen Terazosin'in, beyin hücrelerinin ölümünü engelleyen PGK1 enzimlerini de etkinleştirebileceği ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabileceği sonucuna ulaştı.
BHP ve Parkinson hastası binlerce kişiyi inceleyen bilim insanlarının "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlanan bulgularına göre, alfa bloker Terazosin beyin hücrelerini tahrip olmaktan kurtarıyor.
Terazosin etken maddesi içeren ilaç kullanan 2 bin 880 Parkinson hastası ve klasik tedavi uygulanılan 15 bin 409 Parkinson hastasını inceleyen bilim insanları, prostat tedavisinde kullanılan ilaçları alan hastalarda daha iyi sonuçlar elde edildiğini gözledi.
Fareler üzerinde de test edilen ilacın sinir hücrelerinin ölümünü yavaşlattığı yada durduğunu doğruladı.
Araştırma ekibi lideri doktor Michael Welsh, bulguların Parkinson hastalarının hayatlarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Welsh, şu anda nörodejeneratif hastalığın ilerlemesini durduracak bir tedavinin olmadığını belirterek "Nüfusumuz yaşlandıkça Parkinson hastalığı giderek yaygınlaşacak. Bu sebeple heyecan verici bir araştırma sahası." diye konuştu.
Welsh, Terazosin konusunda bir kaç yıl daha sürecek araştırmaların olumlu sonuç vermesi halinde Parkinson'un tedavisinde kullanılabileceğini kaydetti.
Parkinson hastalıkları uzmanı Profesör David Dexter de araştırmaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bir şey söylemek için için erken ancak bu heyecan verici sonuçlar, insanların sağlıklı ve uzun yaşamasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
Parkinson beyni etkileyen ve tedavisi olmayan bir hastalık. Mevcut Parkinson tedavileri, sinir hücrelerinin yok oluşunu yavaşlatmıyor veya tamamen engelleyemiyor.

Iowa, Sağlık

Kaynak: AA

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