26.05.2019 13:04
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Protesto Edilen Diagne, Şampiyonluk Kutlamalarında Yer Almadı

Süper Ligde 2018-2019 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmadı. Golcü oyuncunun izinli olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda coşkulu bir şekilde kutlarken Mbaye Diagne'nin yokluğu dikkat çekti. Senegalli futbolcu, takım otobüsü stada girdiği esnada Instagram hesabından spor arabasıyla olan bir fotoğrafını paylaşıp "İyi günler" yazarken bu durum kafalarda soru işareti yarattı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı, aynı şekilde kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in de kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Protesto Edilen Diagne, Şampiyonluk Kutlamalarında Yer Almadı

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Türk Telekom, Galatasaray, Mbaye Diagne, Spor


YORUMLAR (3)
SAVO: doğru fener GALATASARAY'' ın artıklarıyla kadro kurar
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FERMAN: Sari laçivert giyinmesi de tesadüf degil fenere mesaj béni bu yabanilerden gelin kurtarin diyor
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  • FENEVGENELEV KİM 15 MİLYONU BASIP : DiAGNEYi ALMAK KiM? SiZ öNCE iNTERiN PENCESiNDEN MOSESi ALMAYA BAKIN AYDA YILDA Bi AKLI BASINDA OYUNCUNUZ OLDU ODA ENAYiLiGiNiZ CULLSUZLUGUNUZ AVANAGLI OLMANIZDAN DOLAYI iNTER ALIYO NABBBERRRRR KADINKöYLü UYUZZZ DüDüK KAPAG iSTE SiZ FENEVLiLERE BöYLE TAKILIR
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