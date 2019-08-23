Protestocular "insan zinciri" oluşturdu - HONG

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle sürdürülen protestolarda binlerce gösterici, el ele tutuşarak insan zinciriyle hükümeti protesto etti.

Bir araya gelen binlerce gösterici, kentin birden çok güzergahında organize ettikleri "Hong Kong zinciri" adlı gösteride el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Kentteki metro durakları, otoyolların kenarları, işlek caddeler ve kentin turistik alanlarını dolduran protestocular, "Haydi Hong Konglular özgürlük için savaş, tasarıyı geri çekin." şeklinde slogan attı.

Yerel saatle 19.30'da başlayan gösterinin ilerleyen saatlerinde telefonlarının ışıklarını yakan protestocular daha sonra dağıldı.

Bu arada, protestolardan önce dağıtılan bildirilerde, "Hong Kong zinciri"nde yaklaşık 30 yıl önce Estonya, Litvanya ve Letonya'dan bir milyondan fazla göstericinin oluşturduğu "Baltık Zinciri"nden ilham alındığı belirtilmişti.

Yabancıların da protestolara destek verdiği görüldü

Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestocuların oluşturduğu insan zincirinde ara sıra yabancı uyrukluların da protestoculara katılarak slogan attıkları görüldü.

Hong Kong'da geçen cumartesi günü düzenlenen bir gösteride kendisini papaz olarak tanıtan Hong Kong asıllı bir kişi gösterici ve gazetecilere dağılmaları yönünde çağrı yaparken, protestocuların dikkatlerini üzerine çekmesinin ardından ise hükümet karşıtı konuşmalar yapmaya başlamıştı.

Hükümet karşıtı göstericilerin alkışlarla eşlik ettiği papaz, "Kiliseye dua etmeye gidiyorum" diyerek, protestocuların yanından ayrılmıştı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.?

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA