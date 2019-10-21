Protestocuların taleplerinin kabul edildiği Lübnan'da milletvekili maaşları yarı yarıya azalacak

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesinde günler süren protestoların ardından bugün yaptığı açıklamada, "Parlamento isterse erken seçime gideceğiz" dedi.

Tüm etnik gruplar ve mezheplerden katılımcıların olduğu protestoların ülkedeki mezhepsel bariyerleri yıktığını belirten Hariri, bu sayede Lübnan ulusal kimliğinin yeniden canlandığını söyledi.

Vergi artışına yönelik eleştiriler sonucu bu değişiklikten vazgeçtiklerini açıklayan Hariri, "2020 bütçesinde yeni vergiler olmayacak. Bütçe açığı bankaların karlarından alınacak yeni vergilerle kapatılacak" dedi.

Hariri tasarruf önlemlerinden bazılarını şöyle açıkladı: "Başbakan Hariri, bu adımları insanların protestolarına veya öfkelerini yansıtmasına son vermeleri için hazırlamadıklarını da vurguladı: "Protestolara son verip vermemek sizin alacağınız bir karar."

"KİMSENİN SİZİ TEHDİT ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Hariri ülkedeki elektrik üretim tesislerine dair lisans süreçlerinin de hızlandırılacağını söyledi. Protestoculara seslenen Hariri, "Kimsenin sizi tehdit etmesine veya korkutmasına izin vermeyeceğim" dedi.

'WHATSAPP VERGİSİYLE' BAŞLADI

Lübnan'da 17 Ekim'de Whatsapp ve benzeri platformlar aracılığıyla internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen hala eylemlere devam ediyor.

Hafta sonu hükümetin vergilerin artırılmasını öngören yasa tasarısını protesto eden kişilerin sayısı Reuters haber ajansının haberine göre 1 milyon 200 bini buldu.

Koalisyon ortaklarından Lübnan Kuvvetleri Partisi hükümetten çekildi, dört bakanı istifa etti. Lübnan ordusu ise halkın taleplerinin yanında olduğunu belirten bir bildiri yayımladı.