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Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi.

16.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:29Protestolarının yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yeleklilere polis müdahalesi
'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Protesto gösterilerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler gösterilerinin birinci yılında başkent 'te toplandı. Göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.

Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron'un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekliler eylemi başlamıştı. - PARİS

Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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