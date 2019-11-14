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Protez saç işlemi yaptırdı hayatı değişti

Protez saç işlemi yaptırdı hayatı değişti Kafasındaki şapkasından protez saçları sayesinde kurtulduİSTANBUL - Taksi şoförü Umut Ölmez'in hayatı, yaptırdığı protez saç işlemi ile değişti.

14.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:23

Protez saç işlemi yaptırdı hayatı değişti

Kafasındaki şapkasından protez saçları sayesinde kurtuldu

İSTANBUL - Taksi şoförü Umut Ölmez'in hayatı, yaptırdığı protez saç işlemi ile değişti. Yaşadığı kellik sorunundan dolayı sürekli şapka takan ve protez saçları sayesinde şapkasından kurtulan genç adam, saçları sayesinde sürekli işine götürdüğü kız ile evlilik aşamasına geldi.

İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan 27 yaşındaki Umut Ölmez daha önce yaşadığı kellik probleminden dolayı sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyordu. Sürekli şapka takarak gezdiğini söyleyen Ölmez, yaptığı araştırmalar sonucunda protez saç işlemini duydu. Protez saç işlemi ile ilgili araştırmalarını derinleştiren Ölmez'in hayatı, İSTWEST'te bulunan Platin Hair Protez Saç Merkezi'ne gelmesiyle değişti. Burada yapılan 2 saatlik işlemin ardından yeni saçlarına kavuşan Umut Ölmez, sosyal hayata yeniden uyum sağladı. Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Ölmez, taksisiyle sürekli olarak işe götürdüğü ve hoşlandığı kişi ile tanıştı ve evlilik aşamasına geldi.

"Yüzde 100 medikal bir ürün"

Yapılan işlemler hakkında bilgi veren Platin Hair Protez Saç Merkezi Sahibi Salahattin Filiz, "Biz burada kendi geliştirmiş olduğumuz Hollywood yıldızları ve Arap prenslerinin kullandığı Premium sistem saç protezi uygulaması yapıyoruz. Saçsız kişileri aynı gün içerisinde saçlı bir şekilde ve doğallığı insan saçından ayırt edilemeyecek kadar doğal olan protez saçları ile buradan yolcu ediyoruz. Protez saç, saçı olmayan veya saçından memnun olmayan herkese uygulanabilir. Bizim saçın altyapısı tamamen su, hava, rüzgar esintisini dahi geçirme özelliğine sahiptir. Kafanızda herhangi bir protez saç olduğunu hissetmezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Protez saç yaptırdıktan sonra şapkaya veda ettim"

Yaşadığı süreci anlatan taksi şoförlüğü yapan Umut Ölmez, "Protez saç internette devamlı karşıma çıkıyordu.Saçımın arkası ve tepesi tamamen keldi. Şapka kullanıyordum. Şapkasız çıkmıyordum dışarı. Protez saç yaptırdıktan sonra şapkaya veda ettim. Memnun oldum. Hiç pişman olduğum bir durum yok. Evlenmeye karar verdiğim kız beni daha öncesinde hep şapkalı olarak görürdü. Sabahları alıp işine götürüyordum. Bir şeyler hissediyordum. Şuanda evlilik aşamasına geldim. İnşallah olur" açıklamasını yaptı. İş yerinde çalışan Göksel Özduman ise, "Saç olmazsa bir şeyleriniz eksik kalıyor. İnsanların hayatını değiştirebilmesi için bir kapı açmaya çalıştım. Bu saçlar ile denize ve havuza girebilirler. Çok rahat duruyor. İnsan kendi saçı gibi hissediyor. 2 saat içerisinde uygulayabiliyoruz" dedi.

Protez saç işlemi yaptırdı hayatı değişti

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Kaynak: İHA


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