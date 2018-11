Protez Saça İlgi Artıyor

16 Kasım 2018 Cuma 11:03



Protez Saç Uzmanı Mustafa Kemal Çicek, geçmiş dönemlere göre günümüzde protez saçlara olan ilginin arttığını belirterek, "Artık protez saç yaptıran utanmıyor. Hatta protez saç için bir kaç adet olmak üzere yedekli siparişlerde çoğaldı" dedi.Son dönemlerde kullanımı oldukça artan protez saçlara ilgi gün geçtikçe artıyor. Saçının azlığında şikayetçi her kesimden insan bu yönteme başvuruyor. Bu noktada Protez Saç Uzmanı Mustafa Kemal Çiçek, protez saça olan ilginin geçmiş dönemlere göre arttığını kaydetti.Çiçek, "Protez saç, Türkiye'ye ilk geldiğinde kaliteli bir yöntem olduğunu anlatmakta zorlandık. O zamanlar sosyal medya ve internet yoktu, gazete haberlerinde, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. 2000'li yılların başında, saçsız kalanlar protez saç yaptıranları saç ekim uygulaması yaptırdıklarını zannettiler. Protez saç kullanan kişi 'Saç ekimi yaptırdım' açıklaması yapması takma saç kullanıyor imajı oluşturmamak içindi. Şimdi durum değişti tabii, artık protez saç yaptıran utanmıyor. Hatta protez saç için bir kaç adet olmak üzere yedekli siparişlerde çoğaldı" dedi.Protez saç kullanmayı tercih edenler nelere dikkat etmeliler ?Mustafa Kemal Çiçek, protez saç kullananlar için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Çiçek, "Protez saçda kaliteli ile kalitesiz arasında dağ gibi fark var. Bu işi bilinçsizce yapan yapan pek çok firma her gün internetten reklam veriyor, yaptıkları işleri yansıtmayan tanıtım filmleri yaptırmışlar. Her şey mükemmel görünüyor. İkna edici videolar da havalı saçların seyrek ve doğal olduğunu görüyorsunuz. Saçsızlık ciddi bir sorundur. Saça özlem duyanlar gerçeği yansıtmayan tanıtım filmlerine aldatılabiliyorlar. Örneğin; size sektörün en güzel protez saçı yapılacağı söyleniyor, hatta garantili olduğu söyleniyor. ABD'de yapılacağı sizin kalıbınıza uygun ve size özel yapılacağı söyleniyor. Yüksek fiyat sunuluyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. İyi protez saç fiyatına kötü saç yapılabilir. Ben bu konuda insanların bilinçli olmasını istiyorum" diye konuştu.Kaliteli protez saç için ne kadar bütçe ayrılmalıdır ?Çiçek, iyi bir protez saçın 750 ila bin 200 dolar arası fiyatla yapılabileceğini söyleyerek, "Ülkemizde bu kaliteyle hizmet veren sadece iki ya da üç firma var. Orta kalite protez saç ise 500 ila 750 dolar arası uygulanıyor. Bu kaliteyi diğer bütün firmalar yapıyor.Kötü kalite protez saç fiyatları da 200 ila 400 dolar arasında değişiyor. Protez saç yaptırmak isteyen kişi sipariş veriyor. 2-3 dakikada kalıp alıyorlar. ABD'ye değil Çin'e bile göndermiyorlar. Kalıbı dolaplarına koyuyorlar. Kalıp yurtdışına çıkmıyor. Daha önce alınan hazır protez saç kalıplardan birini sizin kalıbınıza uygun olanı ayırıyorlar. Yaklaşık 1-2 ay içinde 'Protez saçınız geldi' diye aranıyorsunuz. Oysa ki büyük bir yalan. Protez saçı teslim almadan önce altyapısında ki arka kısmına bakın adınız yazmıyor.Hazır Protez saçınız 5-10 dakikada kafanıza monte edilip kesilip gönderiliyor. Üstelik saç sıklığı yüzde 130 yani reklam videolarında ki saç sıklığı yüzde 100 ama size yapılan standart sıklık asla videoda ki gibi doğal olmaz, olamaz. Üstelik protez saç erken yıpranmaya başladığında kargo parası adı altında sizden yine ödeme istenip bir başka hazır kalıp protez saçı kafanıza konduruyorlar. Böyle kötü tuzaklara düşmeyin" diye konuştu."İnsanlar her gördüklerine inanmasınlar"Türkiye'de 2017 yılında yaklaşık 4 bin ila 5 bin kişinin protez saç uygulaması yaptırdığının altını çizen Çiçek, "Memnun olanların çoğu profesyonel firmalarda protez saçı yaptırdı. En çok protez saç yaptıranlar ise saç ekimi yetersizliği yaşayan kişiler oldu. Biz çok uzun yıllardır sektörün içinde yer alan Hairlife ekibi olarak insanların bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Her gördüklerine inanmasınlar. İyice araştırıp bu konuda yetkin firmalardan danışmanlık alsınlar. Ben mümkün olduğunca çektiğim videolarla ve verdiğim röportajlarda doğru bildiklerimi ve uyguladıklarımı paylaşmaya çalışıyorum. İnsanların bu konuda bilinçlenmelerini istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL