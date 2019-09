- Protokol çeltik hasadında Bafra 'da Çeltik Hasat EtkinliğiSAMSUN - Samsun 'un Bafra ilçesinde protokolün katılımıyla "Çeltik Hasat Şenliği" düzenlendi.Kaygusuz Mahallesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde halk oyunu gösterisi yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik üretiminde Samsun'un Bafra ilçesinin Türkiye'de 2. sırada olduğunu ve ilçe bazında ilk sırada yer aldığını vurguladı.Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ise Bafra'da 44 kırsal mahallede 130 bin dekar alanda çeltik yetiştiriciliği yapıldığı bilgisini verdi.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra çeltiğinde amaçlarının markalaşmak olduğunu kaydetti."Samsun'da tarıma 185 milyon lira yatırım yaptık"Açılışta konuşan bir diğer isim olan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Samsun'da tarıma yatırım 185 milyon liradır. Bunun 20 milyonu sadece çeltik alanında yapıldı. Burada çok güzel bir çeltik hasadını gerçekleştirmek için birlik ve beraberlik çerçevesinde bulunuyoruz. Bafra Ovası karpuzu ile lahanası ile bereket fışkırıyor. Bizim amacımız ve çalışmamız çiftçimizin ömrünün sonuna kadar daha fazla para elde edilmesi yönündedir" dedi."Samsun her yönüyle bölgede lider konumda"Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak da Samsun'un bir tarım kenti olduğunu ifade ederek, "Samsun gerçekten her yönüyle potansiyeli yüksek bir ildir. Tarım, turizm, sanayi ve eğitim potansiyeli açısından her yönüyle bölgenin lideri konumundadır. Tarımda 3 ovamız bulunuyor. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Ovaları ile toplam 1 milyon 300 bin dekar ile buralarda çok ciddi bir üretim yapılmaktadır. Amacımız bu alanlara da çok ciddi destekler verilmesidir. Tek derdimiz çiftçinin emeği boşa gitmemesidir" şeklinde konuştu.Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ve İyi Parti Milletvekili Bedri Yaşar da birer konuşma gerçekleştirdi.Konuşmalarının ardından biçerdöverin başına geçen Vali Kaymak, çeltik hasadı yaptı. Etkinlik pilav ikramıyla son buldu.