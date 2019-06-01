01.06.2019 10:52
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Protokol ile öğrenciler iftarda buluştu

Protokol ile öğrenciler iftarda buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Kilis il protokolüyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Kilis il protokolüyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Üniversite öğrenci yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun katıldı.

Öğrenciler düzenlenen iftar yemeğinde protokol üyeleriyle sohbet ederek, talep ve önerilerini dile getirme imkanı da buldular.Vali Soytürk, Belediye Başkanı Bulut ile Rektör Karacoşkun iftar yemeğinde birer konuşma yaptı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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