Haberler » Spor » Protokol tribününde burun kıran kavga - Spor

Protokol tribününde burun kıran kavga

Bursaspor'un Giresunspor ile oynadığı maçın devre arasında Adana deplasmanı sponsorluğu nedeniyle teşekkür plaketi verilen eski yönetici Av. Hakan Dinçtürk ile Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt arasında kavga çıktı.

08.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:25Protokol tribününde burun kıran kavga
'un ile oynadığı maçın devre arasında Adana deplasmanı sponsorluğu nedeniyle teşekkür plaketi verilen eski yönetici Av. Hakan Dinçtürk ile Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt arasında kavga çıktı. Kavgada Büyükkurt'un burnu kırılırken, Dinçtürk ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Hakan Dinçtürk'e sponsorluk desteği nedeniyle Giresunspor maçının devre arasında plaket verdi. Plaket töreninin ardından protokol fuaye salonunda, Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt ile teşekkür plaketi verilen Av. Hakan Dinçtürk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Büyükkurt'un burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Büyükkurt tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, olaya müdahale eden polisler Av. Hakan Dinçtürk'ü ifadesini almak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne götürüldü. Dinçtürk, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Ali Büyükurt'un ise ifadesinin tedavisi bittikten sonra alınacağı belirtildi. - BURSA

Giresunspor, Bursaspor, kavga, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:06 Celta Vigo, Leganes'e deplasmanda yenildi - Spor
23:38 Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya - Spor
23:20 Protokol tribününde burun kıran kavga - Spor
22:56 Maçın ardından - Spor
22:51 Kayserisporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolculara destek verdi - Spor
22:40 Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu - Spor
22:00 Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı - Spor
21:33 Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı - Spor
21:13 Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi - Spor
21:12 Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi - Spor
9.12.2019 00:15:13