Haberler » Güncel » Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı - Haber

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Manyas'ta Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve ilçe protokolünden oluşan gönüllü gençleri doğa yürüyüşü yaptılar.

06.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:58 Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı
'ta Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve ilçe protokolünden oluşan gönüllü gençleri doğa yürüyüşü yaptılar.

Manyas Gençlik Merkezinin önderliğinde Kaymakam Muhammed Kaya, daire müdürleri ve öğrenciler doğa yürüyüşü kapsamında Manyas'ın rakımı yüksek olan İrşadiye ve Yayla kırsal mahalleleri arasında toplamda 6 kilometrelik yolu kat etti. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve müdürü Kudret Egen, Orman İşletme Şefi Eren Cesur'un da katıldığı yürüyüşte maksadın Manyas'ın tanınmamış güzellikleri ile öğrencileri buluşturmak olduğunu belirtilirken, belirli zamanlarda ve değişik yerlerde yapılacak olan bu doğa yürüyüşlerine gençlerin beklendiği açıklandı. - BALIKESİR

Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:32   Çelik: "Şehitlerimizin uğurlanması ile ilgili bütün şehitlerimize devlet töreni olarak aynı tören... - Haber
18:31   MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz - Haber
18:31   Amik Ovası sular altında - Haber
18:30   Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR çarpıştı - Haber
18:30   Borsa günü düşüşle tamamladı - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
16:09   Adıyaman'da akraba iki aile arasında miras kavgası: 5 yaralı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
6.01.2020 18:33:12