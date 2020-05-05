Haber, Son Dakika, Haberler

Protokolden denetim

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası" nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

Protokolden denetim
05.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:18
Kütahya'nın Emet ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası" nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, Emet ilçesi Tavşanlı girişinde ve Emet ilçesi Hisarcık çıkışında denetimde bulundu Yapılan denetimde ilçe Protokolü tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca trafik haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık bir saat protokol üyeleri ile süren denetimden oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Emet polisine, jandarmasına, Emet Kaymakamı ve Emet Belediye Başkanı'na (Covid-19) tedbirleri kapsamında aralıksız yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler.

Protokolün ayrılmasından sonra da denetimler, kolluk kuvvetleri tarafından aralıksız devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Trafik Haftası, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Haberler››3. Sayfa››Protokolden denetim - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:00: Şef Reif'den Japon Wagyu sığır etinden kolay yapılan enfes bir sandviç tarifi: Wagyu Sando - Haberler 01:55: Koronavirüs - ABD 'büyük ilerleme kaydedildiği' için Covid-19 görev gücünü sonlandırmayı planlıyor - Haberler 01:45: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Haberler 01:44: Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşı evlerine gönderilmeye başlandı - Haberler 00:35: Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti - Haberler 00:12: İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu - Haberler 23:08: Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi - Haberler 22:44: Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi