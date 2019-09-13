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Protokolden İnegölspor'a moral ziyareti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor' ziyaret eden Kaymakam Şükrü Görücü, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç ve İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, hafta sonu sahasında oynayacağı Sancaktepe maçı öncesi baklava ikramında bulundular.

13.09.2019 14:35Protokolden İnegölspor'a moral ziyareti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor' ziyaret eden Kaymakam Şükrü Görücü, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç ve İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, hafta sonu sahasında oynayacağı Sancaktepe maçı öncesi baklava ikramında bulundular.

Sancaktepe maçında ekibe başarılar dileyen Kaymakam Şükrü Görücü, "Herkes gibi biz de başarılı olmanızı diliyoruz. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Benim sizden istediğim iyi oynamanız. İyi oynarsanız zaten sonuç gelir. Kötü sonuç da alabilirsiniz. Morali bozmak yok. Geçen maçta son anda yaşananları gördük. Yani her şey olabiliyor. Bazen de çok yi oynarsın yenilirsin. Siz başarılı olursanız, şehir size sahip çıkar. Başarısız oldunuz mu bir şey beklemeyin, açık ve net söylüyorum. Havayı yakaladınız mı herkes harekete geçer. Onun için pazar günü sizden galibiyet bekliyoruz. Tekrar başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Eşref Güç ise, "Öncelikle ziyaretinizden dolayı siz değerli büyüklerimize, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Maçlarımızı her zaman takip ediyorsunuz. Verdiğiniz destek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Sancaktepe maçından galip ayrılarak, taraftarlarımıza 3 puanı hediye etmek istiyoruz. Buradan kulübümüze destek veren iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Desteklerinin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şükrü Görücü, Sancaktepe, İnegölspor, Spor

Kaynak: İHA

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