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Protokolden Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

15.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:38Protokolden Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'na ziyaret
Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Üniversite döneminin insan hayatındaki öneminden söz eden Vali Ömer Toraman öğrencilere gelecek için yatırımlarını bu sıralarda yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Çok yönlü gelişimin öğrenciye artı bir değer katacağına dikkat çeken Vali Toraman, "Üniversite eğitimini sadece iyi not almak, mezun olmak diye düşünmeyin. Bu süreci bilgi nakli olarak görmemek lazım. Bilgi her yerde eğer meraklıysanız ulaşırsınız. Kendinizi çok yönlü olarak hayata hazırlama dönemindesiniz. Hayata atıldığınızda kendinizi geliştirdiğiniz alanlar da karşınıza gelecek. Yeteneklerinizi geliştirip hedefleriniz doğrultusunda başarılı olmak için şimdiden yatırım yapmalısınız. Hayatta tek seçeneğiniz olmasın. Hedeflerinizi geniş tutun ve yapabileceğinize inanın" diye konuştu.

Ziyarette Vali Toraman'a, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Gençlik ve İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Yurt Müdürü Rahime Gül Güldoğan eşlik etti. - KÜTAHYA

Kredi Yurtlar Kurumu, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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