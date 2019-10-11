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Protokolün sofrasına keçi dadandı

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofraya dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu.

11.10.2019 15:40Protokolün sofrasına keçi dadandı
Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofraya dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu.
Vali Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir keçi çiftliğini ziyaret etti. Burada Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofrada keçi ürünleri ikramı yapıldı. İkram sırasında bir keçi sofraya gelerek masadaki ikramlardan yemeye başladı. Keçinin bu hareketi renkli görüntüler oluştururken, Vali Ayhan ve beraberindekiler keçinin hareketini gülümseyerek karşıladı.
(İHA)

Salih Ayhan, Jandarma, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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