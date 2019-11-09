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Prova yapmadan koreografiyle Atatürk portresi oluşturdular

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hiç prova yapmadan bir araya gelen bin kişi, koreografiyle Mustafa Kemal Atatürk portresi oluşturdu.

09.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:12Prova yapmadan koreografiyle Atatürk portresi oluşturdular
'nın ilçesinde, hiç prova yapmadan bir araya gelen bin kişi, koreografiyle Mustafa Kemal Atatürk portresi oluşturdu.
Ceyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin organizasyonuyla her kesimden ve yaştan bin kişi, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Daha önce hiç prova yapmayan grup, burada yönlendirmeler sayesinde bedenleriyle Atatürk portresi oluşturdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Aydar, sosyal medya hesaplarından "Siyah Tişörtünü Giy Gel" sloganıyla Ceyhan halkına çağrıda bulunduklarını belirtti.
Portrenin oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Aydar, "Ceyhan halkının Atatürk'e olan bu sevgisini dünya duysun istedik. Atatürk portresinin yapılabilmesi için profesyonel bir ekibe ve günler süren provalara ihtiyaç olduğunu bilenler bilir. Ancak biz bu organizasyonun çağrısını sadece bir gün önce 'Siyah Tişörtünü Giy Gel' diyerek yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki Ceyhan'ın Atatürk sevgisi doğuştan provalı. Ceyhanlı isterse tek seferde yapar. Nitekim de öyle oldu." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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