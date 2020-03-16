Provokatif paylaşıma soruşturma
Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mart Pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden "Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku" içeriği hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
16.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:45
Sinop 'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mart Pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden "Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku" içeriği hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "15.03.2020 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanıymış gibi paylaşılan, içeriğinde 'Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku, Sinop karantinaya alınabilir' şeklinde ibarelerin bulunduğu görsel hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 213. maddesinden düzenlenen 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma işlemlerine başlanmıştır" denildi. - SİNOP
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "15.03.2020 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanıymış gibi paylaşılan, içeriğinde 'Sinop Boyabat ilçesinde korona şoku, Sinop karantinaya alınabilir' şeklinde ibarelerin bulunduğu görsel hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 213. maddesinden düzenlenen 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma işlemlerine başlanmıştır" denildi. - SİNOP
Kaynak: İHA
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