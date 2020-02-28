Haberler » 3. Sayfa » Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı - Haberler

Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İdlib'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

28.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:58Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan 1 şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Başsavcı, Antalya, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
28.02.2020 22:55:52