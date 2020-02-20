Proxima Filmi

Sarah, Köln
'de bulunan Avrupa Uzay Ajansı'nın zorlu astronot eğitiminde yer alan tek kadındır. 7 yaşındaki kızı Stella ile birlikte yaşayan Sarah, zorlu eğitim sürecinin üstesinden gelmeye çalışır. Kızı Stella ile yeterince vakit geçiremediği için suçluluk duyan Sarah, bu sırada uzayda bir yıl geçirmesini gerektirecek bir görev için seçildiğini öğrenir. Bu göreve seçilmesi, Sarah'ın büyük bir kaosa sürüklenmesine neden olur.Yönetmen:
Alice WinocourSenaryo:
Alice WinocourOyuncular:
Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Trond-Erik Vassal, Nancy Tate , Grégoire Colin, Igor Filippov, Svetlana Nekhoroshikh, Anna Sherbinina, Vitaly Jay, Lionel Ferra, Manuela Aguzzi, Alexis Nouhra, Raphaël Nouhra, Bastien François, Rémy François, Delcho Koprivshki, Thomas PesquetFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
ProximaYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Fransa, AlmanyaOrijinal Dili:
Fransızca, Almanca, İngilizce, RusçaFilmin Süresi:
107 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
01.05.2020 Proxima Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.