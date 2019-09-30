- PRP tedavisiyle 25 yıllık çocuk hasreti son buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 25 yıldır çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı bırakmayan Necla Velioğlu'nun çocuk hasreti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından gerçekleştirilen PRP tedavisi ile sona erdi.Diyarbakır'da yaşayan Necla Salih Velioğlu çifti, 25 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ilk 5 yılı çocuk sahibi olamamalarına rağmen herhangi bir yere başvurmayan Velioğlu çifti, daha sonra çocuk özlemi nedeni ile çalmadık kapı bırakmadı. Velioğlu çifti, gittikleri her yerde bebek sahibi olmalarının imkansız olduğu söylendi. Son olarak arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve tüp Bebek Uzmanı Pro. Dr. Hakan Çoksüer'in yanına gelen çift, mutlu haberi 25 yıl sonra aldı. Burada uygulanan PRP tedavisi sonucu Necla Velioğlu hamile kaldı.Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Velioğlu, çiftinin 25 yıllık çocuk özlemiyle kliniklerine başvurduklarını söyledi. Hastanın 25 yıl boyunca sürekli tedavi aldığını, bir türlü sonuç elde edemediklerini ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta tüp bebek uygulamaları yapmış, aşı uygulamaları yapmış. Artık tabi umutsuz hale gelmiş. Ta ki bir arkadaş tavsiyesi üzerine kliniğimize başvurdu. Bizde hastayı detaylı olarak değerlendirdiğimizde over rezervinin çok ciddi anlamda azaldığını gördük. Yani yumurta rezerviyle ilgili, yumurta tembelliğiyle ilgili olduğunu gördük. Biz yumurta tembelliği için yumurta güçlendirme tedavisi, yani yumurtalara PRP tedavisi uyguladık. Özellikle yumurtalara PRP tedavisi bizim için çok önemli. Biz biliyoruz ki PRP uygulaması özellikle estetik alanında kullanılan bir tedavi. Ortopedi ve fizik alanında kullanılan bir uygulama. Yani verilen dokuyu gençleştirme tedavisi olarak geçiyor. Tabi biz bunu özellikle kandan hazırlıyoruz. Trombositten zengin plazmayı ayırıyoruz ve bunu direkt olarak yumurtaların içerisine enjekte ediyoruz. Tabi bunu enjekte ettikten sonra yumurtaları güçlendiriyoruz. Hasta ilk geldiğinde baktığımızda ciddi anlamda yumurta rezervi azalmıştı" dedi."Tek bir yumurta transfer ile gebelik elde ettik"Normal yoldan ya da tüp bebekle uygulamada başarı şansının çok zayıf olacağını daha önce hastayla konuştuklarını kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, "Fakat bu uygulamadan sonra başarı şansının artabileceğini de konuştuk. Bu uygulamadan sonra biz tüp bebek uygulamamızı yaptık. ve biz bu yumurtadan 6 yumurta elde ettik. Tek yumurta bizim için önemli. İyi bir embriyo, kaliteli bir embriyo elde ettik. Biz bunu uyguladıktan sonra tabi ki biz sonrasında baktığımızda gebelik elde ettik. Yani biz bu uygulamayla hem kaliteli yumurta elde etmiş olduk. Hem de kaliteli embriyo elde etmiş olduk. Tabi biz bu hastamıza sadece yumurta güçlendirme yapmadık. Yani PRP'yi hem yumurtaların içerisine yaptık. Hem de rahmin içerisine yaptık. Böylece rahmin tutulma gücünü artırdık. 25 yıllık hasret PRP tedavisiyle son bulmuş oldu. Tek yumurta elde ettik ve tek bir yumurta transfer ile gebelik elde ettik. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu" diye konuştu.25 yıllık evli olduğunu, ilk 5 yıl doktora gitmediklerini aktaran Necla Velioğlu, 20 yıldır doktorlara gittiğini ve çocuk sahibi olmadıkların söyledi. Velioğlu, "Bir tüp bebek yaptım olmadı, düşük yaptım. Aşılamada yaptım olmadı. Allah'ın izniyle hamileyim çok şükür, elhamdülillah. PRP tedavisi sonuç buldu. Kimsen umudunu kesmesin. Allah büyüktür, Allah'tan umudunu kesmesin. Hakan beye geldik. Çok şükür şimdi hamileyim. Darısı bütün olmayanların başına. Çok şükür eşimde bana destek çıktı. Allah razı olsun. Bu dönem çok zordur, bugüne kadar pes etmedik Allah büyüktür. İsteyen herekse rabbim versin. Önce Allah'a sonra Hakan hocaya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA