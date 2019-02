Psa Grubu'nun 2018 Yılı Finansal Sonuçları

Kaynak: AA

PSA Grubu, gelir, satış hacmi, kalıcı faaliyet karı ve net karda rekor düzeye ulaştı.PSA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun 2018 yılı finansal sonuçları ve 2019-2021 dönemi Push to Pass Stratejik Planı duyuruldu.Grup geliri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 74,027 milyon avro olurken, sabit 2015 kur oranları ve çerçevesiyle de yüzde 23,3 arttı.PCD Automotive bölümü geliri bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 43,027 milyon avro oldu. Bu artışın başlıca kalemleri arasında ürün karmasının yanı sıra hacim ve ülke karması, ortaklara satışlar ve fiyat yer alırken, kur oranlarının olumsuz etkisi de dengelendi.OV Automotive bölümü geliri 2018'de 18,306 milyon avro düzeyinde gerçekleşti. Hissedarlar genel kurulunda hisse başı 0,78 avro temettü onaya sunulacak.Grup kalıcı faaliyet geliri yüzde 43 artışla 5,689 milyon avro, PCD Automotive kalıcı faaliyet karı yüzde 21,9 artışla 3,617 milyon avro oldu. Bu yüzde 8,4'lük rekor karlılık düzeyine, güçlü kur oranı rüzgarları ve ham madde maliyeti artışlarına rağmen olumlu ürün karması ve fiyat koşullarının yanı sıra ek maliyet düşüşleri sayesinde ulaşıldı.OV Automotive kalıcı faaliyet karı 2018'de 859 milyon avro düzeyinde gerçekleşti. Grup kalıcı faaliyet karı bir önceki yıla göre 1,3 puan yükselişle yüzde 7,7 arttı.Grup tek seferlik faaliyet geliri ve giderlerinin 1,289 milyon avro olumsuz etkisi oldu. Grup net finansal giderleri 446 milyon avroya yükseldi. Konsolide net gelir 3,295 milyon avroya ulaşarak 2017'ye kıyasla 948 milyon avro arttı. Net gelir grup payı 2,827 milyon avro oldu.2019'da Avrupa 'da istikrarlı bir otomotiv piyasası bekleniyorBank PSA Finans kalıcı faaliyet gelirini 939 milyon avro düzeyinde bildirerek yüzde 48,6 artış sağladı. Faurecia kalıcı faaliyet geliri 1,263 milyon avro ile yüzde 9,3 arttı.İmalat ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı 3,501 milyon avro olurken, bunun 1,357 milyon avrosu OV'ye aitti.Toplam PCD envanteri, bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil 31 Aralık 2018'de 485 bin araç olurken, 2017 sonuna göre 40 bin adetlik artış sağlandı. Toplam OV envanteri, bağımsız bayiler dahil 31 Aralık 2018'de 195 bin araç olurken, 2017 sonuna göre 32 bin adetlik düşüş yaşandı.İmalat ve satış şirketlerinin net mali pozisyonu 31 Aralık 2018'de 9,098 milyon avro oldu. Hissedarlar genel kurulunda hisse başı 0,78 temettü onaya sunulacak. Temettüsüz işlem tarihinin 2 Mayıs 2019 ve ödeme tarihinin 6 Mayıs 2019 olması düşünülüyor.Verilen bilgiye göre, 2019'da Avrupa'da istikrarlı bir otomotiv piyasası beklenirken, Latin Amerika piyasasında yüzde 1 ve Çin 'de yüzde 3 küçülme, Rusya 'da yüzde 5 büyüme öngörülüyor.Push to Pass Planı'nın 2016-2018 dönemi için belirlenen ilk hedeflerini aşan Groupe PSA, 2019-2021 dönemi için yeni hedef belirledi. Groupe PSA, ayrıca 2019-2021 için yeni bir temettü politikası belirleyerek 2019 mali yılından itibaren kar dağıtım oranını yüzde 28'e yükseltti. Citroen DS art arda 5. yılda önemli ilerlemeler kaydetti"Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, Peugeot Citroen DS'nin art arda 5. yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Push to Pass Stratejik Planı'nın ilk safhasını olağanüstü sonuçlarla kapatıyor. Bu, grubumuzun karlı ve kalıcı büyüme sağlama kabiliyetini gösteriyor. Opel Vauxhall, PACE! Planı ile sürdürülebilir geleceğin temellerini attı ve potansiyelin çok daha fazlasını ortaya koymaya istekli. Şimdi Push to Pass Planı'nın ikinci safhasına, çok daha güçlü rüzgarlara karşı özgüvenle giriyoruz. Çevik, müşteri odaklı ve sosyal sorumlu yaklaşımımızın fark yaratacağına hiç şüphe yok."