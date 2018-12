Psa Grubu ve Toyota, Avrupa'daki Uzun Vadeli Ortaklıklarında Yeni Bir Sayfa Açıyor

CARMEDYA.COM – PSA Grubu ve Toyota uzun yıllara dayanan ortaklığını daha da geliştirmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı. Buna göre PSA Grubu, Toyota"ya bir kompakt van (C-Van) tedarik edecek. Yapılan anlaşmaya göre Toyota, Çek Cumhuriyeti"ndeki TPCA ortak girişim operasyonlarının finansal sahipliğini üstlenecek ve her iki şirket için de üretim yapacak.Toyota Motor Corporation (TMC) ve PSA Grubu (PSA) bugün, Avrupa pazarındaki uzun vadeli ortaklıklarının bir sonraki aşamasını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre PSA, 2019 yılının sonundan itibaren Toyota Motor Europe NV/SA (TME) için Avrupa pazarında Toyota markası altında satmak üzere tedarik ettiği ticari araçların ürün gamını arttıracak. PSA bu kapsamda TME"ye Vigo fabrikasında (İspanya) üreterek bir C-Van tedarik edecek. PSA ve TME işbirliği 2012 yılında orta sınıf hafif ticari araçlarla başladı. PSA Grubu Fransa"daki Hordain fabrikasında Toyota PROACE modelini ürettiToyota 2021 Ocak"tan itibaren kompakt A-segmentli modelleri üreten bir ortak girişimi olan Kolin"deki (Çek Cumhuriyeti) Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) fabrikasının finansal sahipliğini üstlenecek. TPCA ortak girişimi 2002 yılında PSA ve TMC tarafından oluşturuldu ve her bir ortağın hisse oranının yeniden gözden geçirmesine izin veren bir madde içeriyor. Tesis, Toyota"nın halen Avrupa"da faaliyet gösteren yedi diğer fabrikasına katılarak TME"nin bir yan kuruluşu haline gelecek. Kolin tesisi, iki şirket için mevcut A segmenti modelleri üretmeye devam edecek. Toyota gelecekte de Kolin fabrikasında üretime ve istihdama devam edecek.Anlaşmayı imzalayan TMC Genel Başkan Yardımcısı Didier Leroy yapmış olduğu değerlendirmede: "Bugün yapmış olduğumuz açıklama PSA Grubu ve Toyota arasında var olan tamamlayıcı ve mükemmel ilişkiyi yansıtıyor. Anlaşmamız, teknoloji ve geliştirme maliyetlerini paylaşırken her şirketin kendi gücüyle hareket etmesine imkan veriyor. Kolin fabrikasına olan bağlılığımız Toyota"nın otomobilleri sattığı yerde üretme felsefesini ve Avrupa"da uzun vadeli üretim stratejimizi gözler önüne seriyor." dedi.PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares ise açıklamasında: "Müşterilerimize ve şirketlerimize avantaj sağlamak üzere duymuş olduğumuz güvene dayanan başarılı ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklığımızda yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.The post PSA Grubu ve Toyota, Avrupa"daki uzun vadeli ortaklıklarında yeni bir sayfa açıyor appeared first on Carmedya.