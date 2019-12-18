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PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) şirketinin yönetimi kurulları, iki şirketin birleşmesini öngören anlaşmayı onayladı.

18.12.2019 08:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:27PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı

ve markalarının sahibi PSA ve İtalyan Automobiles (FCA) şirketinin yönetimi kurulları, iki şirketin birleşmesini öngören anlaşmayı onayladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, iki yönetim kurulu, birleşmenin finansal ayrıntılarına ilişkin anlaşmayı onaylayarak, birleşmenin yolunu açtı. Buna göre, iki şirketin biryeşmeye ilişkin resmi açıklamayı, Çarşamba günü Avrupa piyasaları açılmladan önce yapması bekleniyor.

Yeni yapılanmaya göre birleşme, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşecek ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares üstlenecek.

Uzmanlara göre, Avrupa'daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.



Chrysler, Citroen, Peugeot, Fiat, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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