Haberler » Ekonomi » PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı - Ekonomi

PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) şirketinin yönetimi kurulları, iki şirketin birleşmesini öngören anlaşmayı onayladı.

18.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:49

The Wall Street Journal'ın haberine göre, PSA ve Automobiles (FCA) şirketinin yönetimi kurulları, birleşmenin finansal ayrıntılarına ilişkin anlaşmayı onaylayarak, birleşmenin yolunu açtı. Buna göre, iki şirketin birleşmeye ilişkin resmi açıklamayı, Çarşamba günü piyasaları açılmadan önce yapması bekleniyor.

LİDERLİĞİ TAVARES ÜSTLENECEK

Yeni yapılanmaya göre birleşme, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşecek ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares üstlenecek.

AB KOMİSYONU'NUN ONAYI BEKLENİYOR

Uzmanlara göre, Avrupa'daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.

PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı

Avrupa Birliği, Chrysler, Avrupa, Fiat, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:40 İMSAD-Güven ve beklentilerde iyileşme ile Endeks yüzde 0.16 arttı - Ekonomi
11:39 "ABD'nin teknoloji ihracat sınırlaması gelişimimizi durduramaz" - Ekonomi
11:37 Kopaş Kozmetik, BébéD'or'u satın aldı - Ekonomi
11:33 Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı - Ekonomi
11:32 "Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı Demo Günü" etkinliği - Ekonomi
11:28 Bakan Pakdemirli: 16 bin yeni istihdam sağlanacak - Ekonomi
10:58 Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı - Ekonomi
10:58 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Karadeniz'in gözdeleri Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor - Ekonomi
10:35 PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı - Ekonomi
18.12.2019 11:46:56