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Psg: 0-0 (ilk yarı)

Olgucan KALKAN / STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz ListkiewiczGALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, N'Zonzi, Seri, Belhanda, Babel, FalcaoPSG: Navas - Meunier, Silva, Kimpempe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di...

01.10.2019 22:50Psg: 0-0 (ilk yarı)

Olgucan KALKAN/

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, N'Zonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PSG: Navas - Meunier, Silva, Kimpempe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi
SARI KARTLAR: Icardi, Thomas Tuchel (Teknik direktör) (Paris Saint Germain)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-German'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray, Seri ile bir pozisyondan faydalanamazken, konuk ekip de Di Maria ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

2'nci dakikada gelişen PSG atağında Marquinhos'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Di Maria'nın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera, 2 hamlede topun sahibi oldu.
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında, Meunier'in içeri çevirdiği topta Di Maria bekletmeden vurdu. Muslera topu kornere tokatladı.
15'inci dakikada Galatasaray çıkarken kaptırdı. Di Maria'nın pasıyla Icardi savunma arkasına sarksa da Muslera bu oyuncudan önce müdahale etti. Topu önünde bulan Sarabia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
18'inci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Galatasaray'da Belhanda ile yaptığı duvar pası sonrasında topu önünde bulan Seri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
22'nci dakikada Thiago Silva'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Di Maria ceza sahasında kontrol etti. Arjantinli oyuncudan önce Marcao araya girerek topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içindeki Gueye'nin kafa vuruşunda Galatasaray savunmasına çarpan topa Muslera sahip oldu.
25'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına atılan uzun topta, Mariano kafayla Muslera'ya dönmek istedi. Kısa düşen topa Bernat, Muslera'dan önce vurdu ancak top üstten auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Fabio Alves Da Silva, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Spor

Kaynak: DHA

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