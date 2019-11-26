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PSG Academy Bursa'nın gururu oldu

Paris Saint-Germain Academy Turkey, kış kampı Antalya'da gerçekleştirildi.

26.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:55PSG Academy Bursa'nın gururu oldu
Paris Saint-Germain Academy Turkey, kış kampı 'da gerçekleştirildi. PSG Academy 'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu Tunç Mehmetoğlu, kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu.

Paris Saint-Germain Academy İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'dan, 3-18 yaş grubu arasında kız ve erkek toplamda 80 sporcunun katıldığı kış kampı, 19-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirildi. Paris Saint-Germain kulübü antrenör eğitim departmanından kamp için gelen Head Coach Benjamin Houri, kamp öncesinde tüm PSG Academy Turkey antrenörlerine İstanbul'da, PSG metodolojisi ve uygulama eğitimi verdi. 19-23 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen kampta ise Benjamin Houri tarafından yetenekli oyuncular tespit edilerek PSG alt yapısına raporlandı. 15-20 Ekim tarihleri arasında Paris Saint-Germain Academy Turkey ile Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde düzenlenen turnuvaya da katılmış olan PSG Academy Bursa'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu Tunç Mehmetoğlu, kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu. Paris Saint-Germain Academy Turkey'den; Baran Temelkuran (7), Elanil Temelkuran (9) ve Junior Bekale'nin (17) 2018 yılında Antalya'da gerçekleştirilmiş olan kampta Paris Saint-Germain'in alt yapısına seçilmiş olması kamplara verilen önemin göstergesi oldu. - BURSA

Paris Saint Germain, Antalya, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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