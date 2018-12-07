PSG, Ajax Formasıyla Hollanda'yı Kasıp Kavuran Frankie de Jong'u Kadrosuna Katıyor!

Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, bu sezon Ajax formasıyla harikalar yaratan Frankie de Jong'u kadrosuna katıyor. Telegraaf'ın haberine göre; PSG, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Ajax Teknik Direktörü Overmars'ın da transfer görüşmelerini doğruladığı ve sona yaklaşıldığını kabul ettiği iddia edildi. De Jong, Ajax formasıyla bu sezon 22 maça çıktı. Genç oyuncu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Goal)