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PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması

Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek olan PSG, mücadele öncesi skandal bir uygulamada bulundu. Bir taraftar, PSG'nin Türk olduğu için kendisine bilet satmadığını söyledi.

07.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:41PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması

'ın, Şampiyonlar Ligi'nde 11 günü oynayacağı PSG maçı öncesinde Fransızlar, bilet konusunda ayak oyunlarına başvuruyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre PSG 18 yıl önce 2001'de yine Parc des Princes'te oynanan maçta çıkan kavgalar nedeniyle Türk taraftarlara bilet vermekte zorluk çıkarıyor. Gazeteye konuşan Türk taraftarlar, "Önceden bilet istediğimde PSG hemen satıyordu. Şimdi ismim Türk diye vermiyorlar. Böyle rezalet olmaz" diye tepki gösterdiler.

Ayrıca bir Türk taraftarın da kombinesi iptal edildi.

PSG, Galatasaray taraftarına ayrılan 2 bin 300 koltuğun misafir tribünle temas yaşanmaması için 500'ünün boş bırakılacağını açıkladı. Bunun da gerekçesi; 'Fransız taraftarların misafir tribünle temas yaşamaması' olarak gösterildi.


Galatasaray, Çarşamba, Aralık, Spor

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