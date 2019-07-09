PSG'den Neymar'a Barcelona izni

PSG Sportif Direktörü Leonardo, ayrılmak istediği basına yansıyan ve sezon öncesi ilk antrenmana katılmayan Neymar'ın gidebileceğini açıkladı. Barcelona ile görüştüğü basına yansıyan Neymar'ı gözden çıkaran Leonardo, buna karşın kendilerine oyuncu için resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

"NEYMAR AYRILABİLİR"

Barcelona'nın yanısıra ismi Real Madrid ile de anılan Neymar için Barca başkanı Josep Maria Bartomeu'nun geçen haftaki "PSG'den ayrılmak istiyor; ancak kulübü bırakmıyor" açıklamasını Le Parisien gazetesine verdiği röportajda boşa çıkaran Leonardo, "Herkes için uygun bir teklif olursa Neymar ayrılabilir. Ancak kimin, hangi rakama istediğini bilmiyoruz. Bu birgünde olacak şey değil" diye konuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Neymar'ın ayrılmak istediğğini herkesin bildiğini vurgulayan Leonardo, "Ancak futbolda bugön söylediğiniz şey yarın değişebiliyor. Bu inanilmaz; ancak böyle. Konuyu Neymar'ın çevresiyle de konuştuk. Herkes her şeyi biliyor. Herkes için durum açık. Ancak bir şey var ki; hala bizimle 3 yıllık sözleşmesi var. Şu anda da bize bir teklif gelmedi ve şu anda bir şey tartışamayız" ifadelerini kullandı.

PSG'nin takıma inanan ve kalmak isteyen oyuncularla devam etme amacında olduğunu vurgulayan Brezilyalı spor adamı, "Burada kalarak kulübe iyilik yapmak isteyen oyunculara ihtiyacımız yok." dedi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Barcelona ile resmi olmayan yollardan Neymar için görüşmeler yaptıklarını kabul eden Leonardo, "Ancak henüz bir teklif almadık. Yüzeysel görüşmeler olduğu bir gerçek. Bize satın almak istediklerini söylediler; ancak biz satmak istemiyoruz. Bartomeu, satmak istemediğimizi açıkladı; ancak Barcelona'nın gerçek alıcı konumunda olduğunu görmedik." şeklinde konuştu.

PSG, sezonun ilk antrenmanına gelmeyen Neymar için ceza verileceğini açıklamış, oyuncunun babası ise gecikmeden kulubün haberinin olduğunu duyurmuştu.