Psg, Dijon Engelini 4 Golle Aştı

Fransa
Birinci Futbol
Ligi'nde (Ligue 1) Paris
Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi.
Ligue 1'deki erteleme maçında lider PSG, düşme hattında bulunan Dijon'a konuk oldu.
PSG, 7. dakikada Marquinhos, 40. dakikada Kylian Mbappe
, 50. dakikada Angel Di Maria
ve 90+2. dakikada Eric Maxim
Choupo-Moting'in attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla 27 maçta 24 galibiyete ulaşan ve puanını 74 yapan PSG, en yakın rakibi Lille ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Dijon ise 21 puanla 18. sırada kaldı.
Futbol, Fransa, Spor
Kaynak: AA